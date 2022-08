Due pillole dei 5 giorni dopo nello stesso mese: posso essere incinta?

Una domanda di: Samanta

Ho assunto durante un mese due pillole di EllaOne per incidenti durante il rapporto. Sono 11 giorni di ritardo del ciclo. Ieri ho fatto il test ed è risultato negativo. Può essere che mi si è bloccato il ciclo o è meglio fare un ulteriore test ?



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora, mi spiace dirlo, ma il comportamento che descrive è assurdo e a esso seguono conseguenze non sempre facili da spiegare. La prima domanda che le pongo è in che periodo del ciclo ha preso la prima pilloa EllaOne. Conosce i giorni fertili? EllaOne, assunta nei giorni più fertili preovulatori non sposta l’ovulazione e non impedisce il concepimento, ma impedisce al progesterone di rendere ospitale l’endometrio. L’endometrio rimane di tipo estrogenico e può non sfaldarsi (dando inizio alle mestruazioni), tanto più che lei ha poi rinforzato la dose. Può effettuare un dosaggio plasmatico di estradiolo e progesterone per capire a che punto sia il suo ciclo mensile. Attenta, però, alle assunzioni ripetute: al di là delle conseguenze per il figlio in caso di concepimento, Ulipristal (principio attivo di EllaOne) si accumula nei tessuti, soprattutto nel fegato e un farmaco che lo conteneva (Esmya) è stato tolto dal commercio a causa dell’insorgere di epatiti fulminanti anche per dosi complessive che equivalgono a poche pillole EllaOne. Con cordialità.

