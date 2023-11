Due pillole del “dopo” prese a distanza di pochi giorni: funzioneranno?

Una domanda di: Chiara

Salve, purtroppo sono molto in ansia e vorrei avere dei chiarimenti in merito. Ieri io e il mio ragazzo abbiamo avuto un rapporto completo con eiaculazione interna, a causa dello sfilamento del preservativo, purtroppo era già successo giorni prima e ho avevo già assunto Ellaone. Ieri però dopo quello che è successo ne ho assunta un’altra dato l’accaduto. Vorrei sapere se perde di efficacia, dato che ho preso due pillole del giorno dopo a distanza di due giorni, nello stesso ciclo ormonale. Grazie e distinti saluti.



Franca Fruzzetti

Gentile Chiara, non abbiamo dati della letteratura che ci consentano di dare una risposta certa alla sua domanda, visto che, essendo ellaOne una pillola per la contraccezione d’emergenza (che significa impiego occasionale) non è prevista l’assunzione di due pillole nell’arco di così breve tempo a scopo contraccettivo. Sicuramente ellaOne non può prendere il posto di una contraccezione regolare. Riporto, a scopo informativo, quanto sta scritto nel foglietto di accompagnamento di questa pillola: “Dopo aver preso la compressa è normale che le mestruazioni successive ritardino di qualche giorno. Tuttavia, nel caso in cui non compaiano mestruazioni dopo più di 7 giorni o se il sanguinamento è insolitamente leggero o insolitamente abbondante o se avverte sintomi quali dolore addominale (mal di pancia), dolore al seno, vomito o nausea, potrebbe essere in stato di gravidanza. Deve eseguire subito un test di gravidanza. Se inizia una gravidanza è importante che si rechi dal medico”. A prescindere da questo, le consiglio di rivolgersi a un consultorio o al suo ginecologo per discutere il problema e farsi prescrivere un contraccettivo da assumere regolarmente, in modo da evitare uso di un contraccettivo di emergenza che non dà mai una sicurezza anticoncezionale assoluta. Cari saluti.

