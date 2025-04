Due pillole del giorno dopo assunte a distanza di poco l’una dall’altra: è un errore?

Una domanda di: Serena Ho preso due pillole del giorno dopo (prima ellaone, il giorno dopo norlevo). Un'ora dopo aver assunto ellaone ho avuto una scarica e avevo paura di non averla assimilata quindi il giorno dopo ho preso norlevo. Volevo sapere come il mio ciclo mestruale adesso cambierà: era un periodo non fertile quando ho avuto il rapporto ma avevo paura lo stesso e sono stata costretta a prendere la pillola, non so se ho fatto bene, la mia paura più grande è non avere le mestruazioni il mese successivo.



Gentile Serena,

innanzi tutto nel foglietto di accompagnamento di ellaOne sta scritto "Non prenda questo medicinale insieme a un’altra pillola contraccettiva di emergenza contenente levonorgestrel. L’assunzione dei due medicinali insieme potrebbe ridurre l’efficacia di questo medicinale" quindi di certo, stando alle indicazioni della casa farmaceutica produttrice, non avrebbe dovuto assumere i due diversi tipi di pillola a distanza di poco l'una dall'altra. Detto questo, deve mettere in conto che il prossimo mese e probabilmente anche oltre il suo ciclo potrà essere irregolare, che significa tardare o anticipare o saltare del tutto e questo per via dei farmaci che ha assunto. Naturalmente è anche possibile che la contraccezione di emergenza abbia fallito, quindi se le mestruazioni non dovessero arrivare sarà comunque opportuno effettuare il test di gravidanza. Dopodiché, le consiglio di

consultarsi con il suo ginecologo per la scelta di un metodo contracettivo che le permetta di vivere l'intimità senza ansia. Cari saluti.



