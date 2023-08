Due pillole dimenticate: che fare dopo?

Una domanda di: Aurora

Mi è capitato nella terza settimana di dimenticare due pillole, una di giovedì e l’altra di venerdì, ieri (sabato) ne ho

assunta una ed oggi l’altra, ovviamente le corrispondenti di sabato e domenica. Io so per certo di avere rapporti sessuali tra una decina di

giorni, ma a quel punto saltando le ultime compresse bianche (causa spiaggia) avrei già iniziato il successivo blister, che dovrei iniziare

il 19 agosto. Ora la mia domanda è: l’inizio del nuovo blister mi protegge da gravidanze indesiderate? Ed ancora, in questo caso di

dimenticanza è opportuno saltare i giorni delle pillole placebo? Come devo comportarmi?

Ho bisogno di aiuto. Grazie in anticipo. Specifico che purtroppo non è possibile l’utilizzo dell’anti-contraccettivo barriera. Grazie in

anticipo.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora ,

in questo casi di solito si saltano le compresse placebo (inattive) e si inizia un nuovo blister direttamente. Così dovrebbe essere coperta da gravidanze indesiderate. In ogni caso la prudenza suggerisce di effettuare un test 20 giorni dopo l’ultimo rapporto sessuale.

Le consiglio di attivare un memo automatico (la sveglia del cellulare) per assumere la pillola cosi non avrà più dimenticanze. Cordiali saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto