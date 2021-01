Due pillole dimenticate (ma recuperate)

Una domanda di: Franca

Ho un quesito da porle.

Prendo da ormai quasi 5 anni Effiprev.

Dopo una sospensione di 7 giorni lunedì alle 19:00 (come sempre) ho

ricominciato il blister.

Mi sono accorta, nei giorni successivi di aver dimenticato il secondo e il

terzo confetto del blister.

Allora giovedì mattina appena mi sono ricordata ho preso un confetto di

mattina e uno alle 19:00 come di abitudine, per venerdì ho fatto lo stesso

così da recuperare quelle che avevo dimenticato e sabato ho preso il mio

confetto consueto sempre alle 19:00. Successivamente però, la sera di sabato

ho avuto un rapporto non protetto.

Non mi succede mai di dimenticarle, ormai da 5 anni fa parte della mia

routine e per questo che non ho pensato di leggere immediatamente il

bugiardino. A questo punto mi consiglia una contraccezione di emergenza oppure no? Sono molto preoccupata.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, una assunzione prolungata (5 anni) del contraccettivo orale, con una dimenticanza di due giorni, peraltro poi recuperata, non dovrebbe in linea di principio esporre al rischio di concepimento. Ovviamente non è possibile avere la certezza assoluta, si può parlare solo di “alta probabilità di basso rischio”, tuttavia in una simile situazione si può evitare dii assumere altri farmaci, a patto ovviamente di continuare a prendere la pillola con regolarità, senza ulteriori dimenticanze. Per puro scrupolo, può essere opportunoche lei utilizzi il profilattico fino all’inizio del prossimo blister.

