Due pillole dimenticate nella prima settimana di assunzione

Assumo la pillola effiprev da 7 mesi, durante questa settimana (prima settimana del blister) mi sono scordata di prendere per due giorni la pillola anticoncezionale (martedì e mercoledì) e ho avuto un rapporto il lunedì precedente ai giorni in cui ho scordato la pillola.Il mercoledì essendomi accorta di non aver assunto entrambe le pillole del martedì e mercoledì ed essendo fuori casa, ho acquistato ella one come contraccettivo di emergenza e l’ho assunta il mercoledì.Il giovedì mattina, ho assunto la pillola del giorno precedente (mercoledì) è quella del giorno stesso, non assumendo la pillola del martedì.Vorrei avere informazioni se ho sbagliato ad assumere il contraccettivo di emergenza e se ho sbagliato a continuare le pillole del blister prendendo quella del secondo giorno che ho dimenticato e quella del giovedì da assumere regolarmente non assumendo la prima pillola scordata.

Vi ringrazio e resto in attesa di un vostro riscontro.