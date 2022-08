Due pillole dimenticate: posso essere incinta?

Una domanda di: Fabiola

Salve dottoressa, assumo la pillola Drovelis da tre mesi, è questo mese a causa di stress ho dimenticato la 22 e 23 esima pillola, prendendole contemporaneamente alla 24esima, e quel giorno avevo avuto rapporti completi, ho finito le placebo aspettando il ciclo che non è arrivato, ho ricominciato il blister nuovo ed al quinto giorno per la troppa ansia ho assunto la ella one, rischio una gravidanza? La ringrazio in anticipo per l’aiuto.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Salve. In genere non si verificano troppe gravidanze con le dimenticanze della pillola ma nell’insieme diciamo che avrebbe dovuto non assumere le pillole placebo né Ellaone dopo tutti quei giorni. Ellaone riduce l’effetto della pillola contraccettiva e quindi in generale se desidera rafforzare l’effetto della pillola è meglio Norlevo. Ora direi di continuare con l’assunzione della pillola e di fare un test alla fine della scatola. Ripeto sono veramente rare le gravidanze dopo dimenticanze della pillola ma per massima sicurezza meglio fare il test di gravidanza: così si toglierà ogni dubbio. Con cordialità.

