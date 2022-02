Due pillole dimenticate: potrei essere incinta?

Una domanda di: Daniela

Martedì ho avuto un rapporto completo e preso la pillola alla solita ora. Poi purtroppo mi sono scordata le due pillole successive e le ho prese venerdì rischio una gravidanza. Io uso la pillola Cerazette quindi non la smetto mai. Grazie attendo una sua risposta.



Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, il metodo contraccettivo da lei usato (progesterone continuativo) si basa sulle modificazioni recettive dell’endometrio e sulla capacità del farmaco di modificare il muco cervicale.aver dimenticato due compresse riduce le percentuali contraccettivi non in maniera significativa ma sicuramente le riduce pertanto pare corretto l’assunzione di un farmaco contraccettivo emergenza per evitare una gravidanza indesiderata.

E’ buona norma in ogni caso effettuare un test di gravidanza 15-20 giorni dopo la dimenticanza ed un controllo ecografico del suo specialista di fiducia per avere conferma che la gravidanza non sia iniziata. Cordiali saluti.



