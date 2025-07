Due pillole dimenticate: può essere iniziata una gravidanza?

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

in primo luogo desidero specificare che il sanguinamento che si verifica nell'intervallo tra una confezione e l'altra della pillola contraccettiva non è una mestruazione vera e propria. Preciso anche che il termine "ciclo" in ginecologia indica l'arco del mese compreso tra una mestruazione e l'altra, anche se impropriamente anche le mestruazioni vengono chiamate ciclo (la dizione corretta è flusso mestruale o mensile). Detto questo a titolo informativo (credo sia importante che le donne conoscano queste nozioni di base relative alla loro fisiologia), due pillole dimenticate, anche se assunte oltre le 12 ore dall'ora abituale, rendono il metodo contraccettivo meno efficace di quanto non lo sia se viene usato

correttamente, quindi assumendo tutte le compresse al momento giusto. Dunque, farei un test di gravidanza rapido sulle urine a 15 giorni di distanza dal rapporto del giorno 16. Con poca spesa e ancor meno disagio si toglierà ogni dubbio. Le suggerisco di impostare la sveglia del telefonino sull'ora in cui deve assumere la pillola perché in questo modo

eviterà future dimenticanze. Cari saluti.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

