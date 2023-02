Due pillole in un giorno solo: che fare?

Quando si assumono accidentalmente due contraccetivi orali invece di uno bisogna comunque proseguire come sempre fino al termine della confezione.

Gentile Martina, no non si deve fare così. Stasera la prenda e domani pure, tutto come sempre. Finirà un giorno prima e ricomincerà un giorno prima. Con cordialità.

Se le perdite ematiche non si presentano e non compaiono dolori a livello pelvico, ci sono ottime probabilità che la gravidanza proceda per il meglio, anche nel caso in cui l'ecografia abbia evidenziato un mancato accollamento. »

Il riposo assoluto a letto comporta una stasi nel circolo venoso che a sua volta può mettere a rischio di sviluppare persino dei trombi, per esempio agli arti inferiori. Riguardate dunque sì in caso di "distacco", ma allettate no. »

Una volta che si è sicuri che le maestre vigilano attentamente sull'incolumità dei piccoli, per proteggerli da un coetaneo disturbatore, è consigliabile lasciare che il proprio bambino trovi il modo per affrontare da solo la situazione difficile. »