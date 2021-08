Due pillole invece di una

Una domanda di: Graziella

Per errore oggi ho assunto due pillole attive (Klaira) la 13 esima e la 14 esima, convinta di essermela dimenticata il giorno prima. Solo poco dopo mi accorgo di non averla dimenticata, bensì di aver assunto la 20 esima, cioè quella del martedì della settimana successiva.

Mi domando prima di tutto se può avere degli effetti particolari assumere due pillole contemporaneamente, e se ora posso continuare l’assunzione regolarmente, finendo semplicemente il blister un giorno prima iniziando quindi il nuovo di mercoledì piuttosto che di giovedì. In questo modo la copertura contraccettiva è sempre attiva?

Sarebbe meglio, in alternativa, che prendessi da un blister nuovo la pillola mancante?

Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Gentile signora,

aver assunto due compresse di estroprogestinico anziché una non riduce la

validità del metodo. Le

suggerisco di finire il blister normalmente e proseguire come al solito. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto