Due pillole invece di una: che fare?

Una domanda di: Titta

Per sbaglio ho preso 2 pillole contraccettive (Estinette)m sono alla quarta pillola del blister, ho avuto rapporti completi, la copertura contraccettiva

c’è e continuerà ad esserci? Grazie.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Certo non c’è nessun problema, la protezione contraccettiva non cambia. Se manca una pillola alla fine e non ha una scatola di riserva può tranquillamente finire un giorno prima ma mi raccomando di ricominciare un giorno prima, i giorni di pausa devono essere sempre sette e mai otto.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

