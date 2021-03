Due pillole lo stesso giorno: che fare?

Una domanda di: Isabella

Prendo la pillola e oggi per sbaglio ho preso la pillola giusta e poi per sbaglio senza guardare ho preso la pillola che avrei dovuto assumere il giorno dopo. Domani in teoria è in pratica non ho la pillola perché lo assunta oggi. Cosa devo fare, grazie mille.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Continuare come se niente fosse. Finisce un giorno prima e ricomincia un giorno prima, senza saltare niente. 20 o 21 non fa nessuna differenza, purchè la pausa sia sempre sette giorni e non otto. Con cordialità.