Due pillole “saltate”: che fare?

Una domanda di: Sabrina

Salve, a giugno 2024 ho dovuto assumere due pillole da un nuovo blister perchè ho avuto degli episodi di vomito. Nei mesi successivi, fino a oggi, ho sempre dovuto finire un blister e prendere in prestito due pillole dal blister nuovo. Il che mi ha sempre dato problemi in fatto di organizzazione. Ora (22/02) mi ritrovo ad essere all'ultima pillola del blister e di non avere il blister nuovo per prendere in prestito le due pillole per finire il ciclo e iniziare la pausa. Cosa posso fare?