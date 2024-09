Due sacchi vitellini, ma solo in uno c’è l’embrione: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Denise

Mi chiamo Denise. Ho 28 anni. Sono incinta di circa 5/6 settimane…

Ieri ho fatto la mia prima ecografia e il mio medico ha visto un sacco vitellino enorme a parte … e poi l’embrione con un altro sacco vitellino a parte. L’embrione è di circa 3 millimetri… mi sto preoccupando.. il mio medico ha detto che potrei avere un aborto spontaneo perché quel altro sacco vitellino è anomalo e grande. Mi ha detto tra 15 giorni di rifare un’ecografia per vedere se cresce l’embrione… secondo voi cosa potrebbe essere? Mi ha dato un 80% di aborto contro un 20% che altro sacco vada via e cresca l’embrione. Grazie mille.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Denise,

mi sono consultato con il mio esperto di ecografie prenatali.

Riteniamo che la cosa più saggia sia ripetere un’ecografia a una settimana di distanza per sincerarci che la crescita embrionaria prosegua e capire come queste immagini che qualche volta possono essere fallaci evolvono.

Io rimango piuttosto ottimista sull’esito di questo concepimento.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

