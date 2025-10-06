Amenorrea e due test positivi seguiti dalla comparsa di sanguinamento

Una domanda di: Naomi Ritardo di 2 giorni, tensione al seno, ma non da ciclo. Due test positivi. Due giorni stressati e stancanti, dopo il ritardo perdite rosate e poi diventate mestruazioni. Non ho fatto il dosaggio della beta, ma devo farlo anche con le mestruazioni?



Cara signora,

in genere se un test di gravidanza risulta positivo ma poi arrivano le mestruazioni si è in presenza di una gravidanza che, dopo un inizio fugace, si è spenta. Detto questo, per escludere con sicurezza assoluta che invece la gravidanza segnalata dal test effettuato sulle urine stia proseguendo e che il sanguinamento sia dovuto magari a un "distacco" potrebbe essere opportuno effettuare il dosaggio delle beta-hCG nel sangue: 2 volte in 48 ore per vedere se entrambi i test risultano negativi. Comunque, in simili casi è bene eseguire un controllo ginecologico. Cordialmente.



