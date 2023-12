È attendibile l’apparecchietto che rileva il battito del bambino?

L'apparecchietto a ultrasuoni per la rilevazione fai-da-te del battito del cuoricino del feto non può assicurare un'attendibilità pari a quella delle apparecchiature usate dal ginecologo quindi potrebbero generare ansia anziché tranquillizzare.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Angela, le do la mia opinione, quindi, soggetta ad essere troppo negativa o troppo positiva, come tutte le opinioni, ma è quello a cui mi attengo. Questi piccoli strumenti costano poche decine di euro, quando gli ecografi medici costano dai 20 mila ai 200 mila euro. La possibilità che degli strumenti così semplici possano non rilevare il battito, generare ansia e preoccupazione è maggiore del beneficio che possano dare quando rilevano il battito. Quindi adesso di questo strumento ne faccia un uso discreto, perché anche il bambino ha diritto ad una sua privacy e tenga presente che la mancata captazione del battito con strumenti così rudimentali non deve essere fonte di preoccupazione in quanto solo una verifica clinica ecografica, effettuata con competenze adegute, può dare risposte sicure. Con cordialità.

Una domanda di: Angela Buongiorno dottore un’ informazione: avendo la placenta anteriore quindi mi viene più difficile sentire i movimenti del bambino ho preso su Amazon lo strumento degli ultrasuoni per sentire il bambino. Possibile sentire il cuoricino sia sinistra che destra contemporaneamente alcune volte? È attendibile come funzionalità?

Gli Specialisti Rispondono

Avere una gravidanza è possibile anche per le donne con adenoma epatico. Esiste proprio un protocollo di controlli da effettuare per tenere la situazione sotto controllo per tutta la durata della gestazione e anche nel post parto. »

Gli Specialisti Rispondono

Una volta appurato che la gravidanza è in utero, non ha alcun senso continuare aeffettuare il dosaggio delle beta perché il loro valore non dicono molto sull'evoluzione della gravidanza. Quello che serve è una successiva ecografia. »

Gli Specialisti Rispondono

Non è mai opportuno indicare come possibile causa della tosse il reflusso gastroesofageo né prescrivere farmaci specifici per curarlo, visto che di norma non è lui il responsabile del sintomo. »

Gli Specialisti Rispondono

L'impiego dello speculum non è controindicato in gravidanza, anche se si cerca di evitarlo semplicemente per evitare alla futura mamma una sensazione fastidiosa. »