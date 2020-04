E’ davvero un maschietto?

Una domanda di: Michela

Salve io ho eseguito l’ottotest in una clinica a Milano. Il risultato mi dice che sono in attesa di un maschietto: il test lo ho fatto a

quasi 9 settimane adesso sono a 17 settimane. Durante l’ecografia che ho fatto successivamente la mia ginecologa non è riuscita a confermare il sesso.

L’ottotest può sbagliare? Desideriamo tanto un maschietto, quindi non vorrei sorprese. Grazie mille per la risposta.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, lei ha eseguito il test del DNA che possiede una sensibilità altissima. Può essere certa si tratti di un maschietto, i pochissimi errori sono sulle femmine. Con cordialità.