E’ davvero un maschietto?

Una domanda di: Loredana

Ho fatto l’ecografia a 18 +3 settimane di gravidanza e il medico mi ha confermato 100% maschio. Le allego le foto. Vorrei sapere anche la sua opinione, grazie.



Patrizia Mattei Patrizia Mattei

Purtroppo dalla foto dell’ecografia che mi ha mandato non si può capire il sesso del suo bambino. L’ecografia è un esame dinamico e la diagnosi viene fatta dalla sintesi di una serie di immagini che l’operatore esamina in sequenza. Se il collega le ha assicurato che di tratta di un maschio molto

probabilmente ha visto con certezza i genitali maschili. In ogni caso alla prossima ecografia avrà una conferma. Un saluto.

