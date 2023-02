È dislessica la mia bambina?

Una domanda di: Virginia

Buongiorno dottoressa, avrei bisogno di un consiglio riguardo mia figlia di 8 anni, ho notato che da una settimana circa ha difficoltà nello scrivere e nel leggere non vorrei che mi stia diventando dislessica. Se fosse così che cosa dovrei fare per accertare che sia dislessia? La ringrazio.



Gentile signora, se la bambina ha 8 anni potrebbe frequentare il secondo o terzo anno della scuola primaria. La diagnosi di dislessia si definisce alla fine del secondo anno della primaria e può avere diversi livelli di severità. In genere i casi più lievi possono essere evidenti più tardi e vengono spesso confusi con pigrizia o svogliatezza del bambino o della bambina. E’ importante sapere che i bambini con dislessia non sono né pigri, né svogliati, né meno intelligenti. A scuola faticano molto più degli altri e hanno risultati e valutazioni molto peggiori finché non viene chiarita la presenza del quadro di dislessia. Sono bambini che si rendono conto delle loro difficoltà e ne soffrono, anche dal confronto con i coetanei. Spesso possono essere bambini un po’ tristi perché si sentono incapaci a raggiungere gli obiettivi scolastici. I sintomi che contraddistinguono la dislessia possono andare dalla difficoltà nel memorizzare le lettere dell’alfabeto e a confonderle tra loro (in particolare, le lettere con caratteristiche visive simili, come “p” e “q” o “d” e “b”, oppure con suoni simili, come “v” e “f”); lentezza o imprecisione nella lettura; difficoltà nel leggere ad alta voce; difficoltà nella comprensione del testo letto; difficoltà nel calcolo. Lei dice che la bambina da una settimana ha difficoltà nel leggere e scrivere. Se è una difficoltà insorta improvvisamente, in una bambina con tempi di apprendimento fino a quel momento nella norma, andrebbe capito meglio il quadro. Solitamente i sintomi che ho riportato sono già presenti prima degli 8 anni e non insorgono improvvisamente. In ogni caso credo che sarebbe necessaria una valutazione del neuropsichiatra Infantile che con la sua equipe possa capire meglio il quadro e impostare, se necessari, eventuali supporti, tutoraggio, trattamenti o facilitazioni specifiche per la bambina o tranquillizzarvi se le caratteristiche della dislessia non sono presenti. Cari saluti.

