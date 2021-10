E’ fimosi o no?

Una domanda di: Felicia

Il mio bimbo di 10 anni ha il pisellino piccolino, in più la pelle con il buchino è chiusa. Ho parlato con il medico curante ma non sa dove e con chi potrei parlare… Abito in un piccolo paese in provincia di Cosenza. Mi potete aiutare e indirizzare ad uno specialista…Grazie mille.





Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini

Gentile signora, se la pelle del prepuzio distale (quella che lei chiama pelle col buchino) è lunga e stretta si può definire fimosi. In questo caso deve rivolgersi a un chirurgo pediatra per definire se sia necessario l’intervento chirurgico di circoncisione: ovviamente spetta al pediatra curante indirizzarla verso l’ospedale e lo specialista più appropriato e vicino. Per le dimensioni in età prepubere se il bambino è in sovrappeso, il pene potrebbe essere semplicemente nascosto dal grasso pubico. Si rivolga ad un endocrinologo pediatrico solo se sia il pene che i testicoli sono piccoli per l’età, eventualità che spetta al pediatra curante definire in quanto può visitare il bambino, cosa che io non posso via Internet. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto