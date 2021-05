E’ già il menarca?

Una domanda di: Mariangela

Mia figlia compirà 11 anni fra quattro giorni, pesa 28 kg ed è

alta 140 cm. Per quanto riguarda il peso (evidentemente basso) abbiamo fatto

indagini che hanno escluso patologie tiroidee e celiachia. Non ha carenza di

ferro. Mangia in modo regolare. Due giorni fa sul suo slip è apparsa una

macchia marrone. Pensavo che fosse il menarca ma da allora non ha avuto

alcuna perdita. Posso considerarlo menarca?

È normale?





Gianni Bona Gianni Bona Gentile signora,

tutto dipende dalla presenza di altri segnali. Il primo abbozzo di seno e la peluria pubica sono già comparsi? Se sì si può immaginare che questa prima macchiolina sia espressione dell'arrivo del menarca (un sanguinamento più importante potrebbe manifestarsi quindi tra qualche settimana o mese), se invece gli altri segni di pubertà ancora non ci sono direi che l'arrivo della prima mestruazione non è vicino. Cari saluti.