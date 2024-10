È giusto che il nonno chieda un bacio sulla guancia alla nipotina?

Una domanda di: Nicola

Quando mi incontro con mia nipote di sette anni sono io a chiedere un bacio sulla guancia ma noto che me lo concede solo se glielo chiedo, poche volte parte da lei

l’iniziativa. Faccio male a chiederglielo?

Cosa mi consiglia?

Grazie.



Francesca Simion Francesca Simion

Caro nonno Nicola,

mi verrebbe da chiederle da che cosa siano caratterizzati i suoi incontri con la sua nipotina al di là del primo momento dei saluti in cui Lei richiede il bacio. Che cosa fate durante tutto il periodo in cui state insieme? Qual è la natura della vostra interazione? Baci, abbracci, carezze fanno parte dei gesti abituali e spontanei con la bambina? Quanto giocate insieme e quanto vi divertite? Queste domande scaturiscono dalla convinzione che le manifestazioni d’affetto che si esprimono con le modalità dei baci e degli abbracci dovrebbero essere parte degli scambi tra nonni e nipoti e dovrebbero essere la naturale conseguenza di uno stare bene insieme.

Nessuna preclusione quindi alla richiesta di un bacio da parte del nonno ma un consiglio ossia quello di creare una solida reciprocità e condivisione di emozioni con la nipotina, affinché anche baci e abbracci diventino parte integrante, affettuosa e gioiosa, del vostro rapporto. Con cordialità.



