E’ in evoluzione la mia gravidanza?

Salve volevo un suo parere… ho avuto l’ultima mestruazione l’11 settembre e solo 2 rapporti nei giorni 27 e 28 settembre. Il primo ottobre ho avuto una perdita rosa e poi marrone ma solo per poche ore. Il 9 ottobre (giorno della presunta mestruazione) ho fatto un test che è risultato positivo, anche se la seconda linea non era molto marcata. Il 13 ottobre faccio le prime beta con risultato di 458. Giorno 15 di nuovo piccole perdite marroncino, il ginecologo mi prescrive ovuli di progesterone e riposo. Le perdite si risolvono nel giro di un paio di giorni. A 5 settimane + 4 giorni faccio la prima visita dalla quale si vedono solo la camera gestazionale e il sacco vitellino. Il 22 ottobre ripeto le beta con risultato di 9554. A 6 settimane +1 giorno ripeto l’ecografia ma ancora una volta si vedono solo la camera e il sacco vitellino. Ora il ginecologo vuole rivedermi tra 10 giorni. La mia domanda è: possibile che sia una gravidanza all’inizio? O devo arrendermi all’idea di un’interruzione di gravidanza? Grazie se vorrà rispondermi.



Salve cara signora, capisco la sua ansia e noto che è più che mai diffusa, forse anche grazie ai tempi complicati che stiamo vivendo. Lei mi ha riportato le date dei rapporti sessuali e questo mi porta a credere che il concepimento sia avvenuto leggermente in ritardo rispetto all’inizio della sua ultima mestruazione (in base all’ultima mestruazione dell’11 settembre lei avrebbe dovuto ovulare e quindi concepire attorno al 25 settembre).

Quindi è possibile che lei sia stata vista in ecografia sempre a 5 settimane effettive di gravidanza, quando ancora non è sempre distinguibile il polo embrionario. Solitamente si lascia un intervallo di circa una settimana tra un controllo ecografico e il successivo per poter essere certi dell’andamento della gravidanza mentre nel suo caso si è trattato di soli 4 giorni. Ora dovrà pazientemente aspettare il prossimo controllo ecografico…sempre che non le sia stato prescritto un ulteriore dosaggio delle beta-hCG (ma non mi pare il caso di dissanguarsi: il sangue le occorre eccome, meglio non sacrificarne troppo senza giustificato motivo).

Tra l’altro, le sue beta-hCG sono aumentate parecchio e questo fa ben sperare che la gravidanza sia in regolare evoluzione.

Inoltre, l’aver avuto delle perdite di sangue non deve spaventarla: sono molto comuni e non pregiudicano l’esito della gravidanza stessa (certamente il progesterone ovuli e il riposo possono aiutare a favorire l’impianto corretto dell’embrione nell’utero e a sostenere la gravidanza nelle sue prime fasi).

In questa fase della gravidanza siamo costrette ad affidarci alla tecnologia per sapere se tutto sta andando per il meglio, vedrà che nel tempo sarà più facile intuirlo autonomamente…glielo auguro di cuore!

Spero di esserle stata di aiuto, a disposizione se desidera, cordialmente.



