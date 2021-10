E’ maschio o femmina il mio bambino?

Una domanda di: Elisa

Salve dottoressa , qualche mese fa ho fatto l‘ecografia ero a 15+6 settimane di

gestazione, il ginecologo mi disse che al 90% era un maschietto perché

vedeva un pistolino e non era cordone e che alla prossima visita me lo

avrebbe riconfermato. Qualche settimana fa precisamente a 20+0 settimane

vado a visita e mi dice che è una femminuccia che quello che vede sembrano

labbra e che al 100% é femmina. Sono andata a casa in totale confusione

perché non so più quale sia la verità. La prossima settimana avrò la morfologica ma intanto allego la foto dell’ultima ecografia … grazie in anticipo per la sua risposta. Cordiali saluti.





Patrizia Mattei Patrizia Mattei Gentile signora dall’immagine che mi ha inviato sembrerebbe proprio una femmina, ma non si può mai fare una diagnosi da foto scattate da altri operatori perché una singola foto può ingannare. Detto ciò penso che la prossima ecografia avrà senz’altro una conferma definitiva del sesso. Manca poco no? Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto