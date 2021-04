E’ menarca questo?

Una domanda di: Asia

Buongiorno, scusi il disturbo.

Ho 15 anni e il mese scorso mi è arrivato il primo ciclo. È durato 3 giorni

ma non era vero e proprio sangue, sembrava sangue annacquato. Era rosa in

pratica. Si tratta comunque del menarca?

Inoltre, potrebbe essere che il fatto che sia arrivato in ritardo (15 anni)

fosse legato alla mancanza di ferro? (Ho assunto gli integratori e penso che

mi sia arrivato solo perché ho risanato la carenza).

Grazie mille e buona giornata.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile Asia,

sì le lievi perdite di sangue che midescrivi sono già il menarca. Non è detto però che già da subito il prossimo flusso (modesto o normale che sia per quantità) si presenti tra 28-20 giorni perché nei primi mesi ci si può attendere una situazione di irregolarità, non significativa dal punto di vista medico. Per quanto riguarda il ferro, mi chiedo se tu sia stata sottoposta al test della celiachia, perché a volte la carenza è un segnale di questo disturbo. Credo comunque che il pediatra che ti segue ci abbia pensato e abbia escluso questa possibilità. Per quanto riguarda l’epoca del tuo menarca, è vero si è manifestato più avanti rispetto alla media tuttavia spesso il ritardo dipende dalla familiarità. Ti ricordo di seguire un’alimentazione varia, ben bilanciata, ragionevolmente calorica. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto