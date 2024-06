È normale non vedere l’embrione in 5^ settimana?

Una domanda di: Laura

Ho avuto l’ultima mestruazione il 24 aprile ma ho ovulato il 14/15 maggio. Lunedì 3/06 ho eseguito le ultime beta che erano pari a 3222 mUI/ml. Giovedì ho effettuato la prima ecografia transvaginale che ha rilevato la camera gestazionale di 5,2 x 7,9 mm e non l embrione. Per la grandezza della camera la ginecologa mi ha riferito che è probabile che la gravidanza sia di 5 settimane e non 6. Mi piacerebbe sapere: se è normale la grandezza della camera gestazionale alla 5^settimana e che l’embrione non si sia visto; quando sarebbe meglio eseguire l’ecografia per vedere o meno l’embrione; se e quando le beta vanno ripetute. Grazie mille.



Gentile signora, con un valore delle beta superiore a 800-1000 l’ecografia dovrebbe già visualizzare l’embrione con il battito del cuoricino. La data dell’ovulazione non può mai essere individuata con sicurezza “a tavolino” ma solo attraverso un’ecografia che non mi pare lei abbia fatto, quindi in realtà non possiamo sapere quando è avvenuto il concepimento, salvo appunto calcolarlo in base alle dimensioni della camera gestazionale che però appare vuota nonostante, in base al valore delle beta che supera 3000, dovrebbe già apparire con all’interno l’embrione. Lei oggi è in 6^ settimana + 5 giorni, almeno in base al calcolo ostetrico che considera le settimane di gravidanza partendo dalla data di inizio dell’ultima mestruazione, quindi anche in caso di diversa datazione fatta con l’ecografia, da cui è risultata una settimana indietro, tra un paio di giorni al massimo l’embrione dovrebbe essere individuato dall’ecografo. Il mio consiglio è dunque di ripetere l’ecografia a breve, ma di certo la sua ginecologa le avrà già fissato questo secondo appuntamento, dico bene? Per quanto riguarda il dosaggio delle beta a questo punto è inutile ripeterlo: basterà l’ecografia a rivelare se la gravidanza è in evoluzione o no. Concludo dicendole che nelle primissime frasi della gravidanza la datazione è ancora approssimativa e che è tra la 10^ e 12^ settimana che l’ecografia può essere un po’ più precisa nello stabilire la settimana di gravidanza. Cari saluti.

