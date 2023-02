È pericoloso questo nevo?

Una domanda di: Diana

Buongiorno, innanzitutto vi ringrazio per il servizio che offrite. Ho un neo nel sopracciglio, che credo di averlo sempre avuto, solo che ora non so se

sia per l’ansia, ma lo noto ancora di più. Volevo chiederle se sembra pericoloso, grazie e buona giornata.



Gentile Diana,

le consiglio programmare una visita dermatologica per la valutazione dei suoi nei, oltre al neo del sopracciglio, per cui chiede un’opinione.

La visita dermatologica per la valutazione dei nei deve effettuarsi in ambulatorio. Non si valuta un solo neo, ma si osservano anche gli altri nei, essendo importante conoscere le caratteristiche anche degli altri, oltre alla conoscenza in merito alla comparsa e all’evoluzione di un nevo.

Inoltre, soprattutto, durante la visita, si può e si deve effettuare anche un esame che chiamiamo “dermatoscopia” o “dermoscopia”, che permette di visualizzare meglio le caratteristiche del reticolo melanocitario. Con cordialità.



