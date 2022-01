E’ possibile che l’ecografia non visualizza la gravidanza?

Se l'ecografia viene eseguita troppo presto non è possibile,bensì sicuro che la gravidanza non venga visualizzata, anche nell'eventualità in cui abbia avuto inizio. Per questo si suggerisce (inascoltati) alle donne di non effettuarla prima della sesta settimana.

Una domanda di: Angela

Ho 42 anni, soffro di una sospetta endometriosi, ho una bambina di 12 anni. Unica gravidanza. Dunque nell’ultimo mese ho avuto una sorta di spotting, cioè mi è uscito il sangue iniziale, ho avuto i dolori come accade di solito nel mio caso, ma dopo quella macchia di inizio non ho avuto più nulla. Sono stata dal ginecologo ma mi diceva che non vedeva nessuna gravidanza e che era iniziata l’ovulazione a distanza 5 giorni dall’accaduto. Ho il seno leggermente dolorante e fastidio ai capezzoli. Domando, crede che sia possibile che una gravidanza non sia visibile?

Arianna Prada Arianna Prada Buongiorno, una gravidanza per essere visibile con l'ecografia deve essere almeno di 5 settimane, che si conteggiano riferendosi al calendario ostetrico, cioè partendo dalla data di inizio con dell'ultima mestruazione. Indicativamente, si visualizza quando il dosaggio relativo alle beta-hCG nel sangue è di 1000 mlU/ml. Quindi il passare del tempo, successivi controlli ecografici oppure il dosaggio delle beta-hCG nel sangue ci diranno se lei è effettivamente incinta. Più semplicemente, la risposta potrà ottenerla anche dal test di gravidanza che si effettua sulle urine, a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. Cordiali saluti.

