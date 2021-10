E’ possibile concepire durante un aborto?

Una domanda di: Claudia

Ho avuto un aborto spontaneo, durante questo ho avuto un rapporto non protetto con il mio ragazzo. È possibile restare incinta durante un aborto spontaneo ?



Buongiorno signora, una gravidanza interrotta presente in utero impedisce l’ovulazione in quanto è comunque associata ad una particolare attività ormonale che non permette di produrre un follicolo e di portarlo a maturazione. In altre parole, è impossibile rimanere incinta con un aborto in atto perché in questa particolare condizine non vi è un ovocita disponibile alla fecondazione. Le ricordo di assumere l’acido folico, una compressa da 400 microorgrammi al giorno tutti i giorni, per tutto il periodo della ricerca della gravidanza fino almeno al termine del primo trimestre. Le auguro di risolvere presto la situazione per ottenere in prima possibile la gravidanza. Cordialmente.

