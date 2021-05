E’ possibile sapere quando è avvenuto il concepimento?

Una domanda di: Manuela

Salve,

vorrei informazioni sulla data del concepimento della mia bambina.

Sono di 27 settimane + 3 e vorrei essere sicura sulla data di concepimento, poiché ho avuto 2 rapporti sessuali con 2 persone diverse e vorrei essere certa del padre senza dover per forza eseguire il test del DNA.

Il primo è stato il 7 novembre, l’altro tra il 10 e il 13 novembre.

La data presunta del parto è tra il 5 e il 7 agosto e l’ultima mestruazione risale al 24 ottobre, con un ciclo che dura tra il 31 e i 36 giorni.

Potrebbe aiutarmi, grazie per l’aiuto.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

purtroppo rispondere con precisione alla sua domanda è davvero impossibile. I rapporti sessuali sono stati troppo ravvicinati e il suo ciclo è troppo irregolare per poter azzardare un’ipotesi. Lei tenga conto che anche con un ciclo molto regolare (per esempio, sempre di 28 giorni) e due rapporti sessuali avvenuti a maggiore distanza di tempo rispetto ai suoi risulta molto difficile stabilire “a tavolino” la paternità e comunque l’ipotesi che viene eventualmente formulata non può essere mai considerata vera in assoluto … Come ragionamento generale posso solo dirle che in un ciclo di 36 giorni, l’ovulazione dovrebbe cadere circa il 18mo giorno del ciclo (che si conta a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione), quindi nel suo caso (presupponendo i 36 giorni) potrebbe (potrebbe!) essere stata l’11 novembre, quindi il rapporto che avrebbe portato al concepimento potrebbe essere stato sia quello del 7 sia quello del 10 novembre. Ma sono conteggi solo teorici e per nulla attendibili visto che di fatto la durata del suo ciclo è variabile. Non le resta dunque che effettuare l’esame del DNA grazie a cui potrà togliersi ogni dubbio e, quindi, assicurarsi maggiore serenità nei mesi a venire. Tanti cari saluti.

