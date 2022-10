È possibile una nuova gravidanza prima del ritorno delle mestruazioni?

Una domanda di: Noemi

Il 26 settembre ho avuto un intervento di isterosuzione, dopo un aborto interno alla 6 settimana. Dopo 10 giorni, il 5 ottobre alla visita di controllo con ecografia transvaginale la dottoressa ha parlato di follicolo “pronto per scoppiare”. Giorno 8 ottobre ho avuto rapporti non protetti , come anche il 12 ottobre ed il 16. Adesso sono passati quasi 28 giorni dal raschiamento ed ancora non ho il ciclo, mi chiedo se è possibile una nuova gravidanza senza capoparto visto che presumo sia avvenuta l’ovulazione (date le parole della dottoressa che ha appurato il “follicolo pronto a scoppiare”).



Arianna Prada Arianna Prada Buongiorno, da quello che leggo le sue ovaie stanno funzionando bene. Quando la collega ha eseguito il controllo era in ovulazione (il periodo di massima fertilità), pertanto se ha avuto rapporti in quei giorni può essere rimasta incinta.

Non serve che avvenga una mestruazione dopo un raschiamento, basta avere rapporti nel momento della ovulazione. Le consiglio pertanto di eseguire un test di gravidanza.

Cordiali saluti.

