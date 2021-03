E’ troppa questa vitamina D?

Una domanda di: Raffaella

Ho in programma la prima gravidanza e la mia ginecologa mi ha prescritto

Chirofert plus che devo ancora iniziare.

Sto assumendo anche Dibase 25.000 ogni 15 giorni sempre secondo consiglio

della ginecologa, ma ho letto sul foglietto illustrativo che Chirofert plus

contiene anche vitamina D, poi non sarebbe troppa?

Dalle analisi la vitamina D è risultata carente: 17.

Cordiali saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, non abbia timore di assumere la vitamina D e il Chirofert plus…è molto rara l’eventualità di un eccesso di vitamina D, soprattutto in chi come lei parta da uno stato di carenza. A riprova di questo le posso dire che una persona che si esponga completamente al sole in piena estate per soli 10-15 minuti sarebbe in grado di rilasciare in circolo ben 20.000 UI di vitamina D3. Inoltre bisogna tener presente che la vitamina D3, o colecalciferolo, non è già la forma attiva della vitamina che viene prodotta nel rene e denominata calcitriolo. La conseguenza di ciò è che, alla peggio, se anche dovesse assumere più vitamina D del necessario, la eliminerebbe attraverso le vie urinarie.

Dal momento che cerca la gravidanza, non può certo correre il rischio di essere carente di vitamina D che, oltre a regolare l’assorbimento del calcio, è molto preziosa per la fertilità. Spero di averle risposto e a risentirci presto con buone nuove, cordialmente.



