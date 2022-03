È un maschietto o una femminuccia?

Una domanda di: Teresa

Stamattina ho fatto un ecografia sono alla 16 settimana, la dottoressa dopo 10 minuti mi chiede se volessi sapere il sesso visto che o già due maschietti le ho detto di sì è mi dice: “complimenti e in arrivo una bella femminuccia al 95 per cento!”. Io super contenta, dopo 15 minuti mi guarda e mi fa “mi ha ingannato, secondo me è un maschio”. Va bene lo stesso, per carità però in quel momento mi sono sentita delusa dalla facilità di come mi diceva le cose, non è neanche una principiante perché ha una certa età. Ora non so se sia un maschio o una femmina perché non mi fido aspetterò la morfologica. Le allego un’ecografia.





Patrizia Mattei Patrizia Mattei Gentile signora l'immagine non è chiara e non mi sento di esprimere il mio parere con certezza. Se la sua dottoressa prima ha pensato che fosse una femmina, per poi correggersi e dire che è maschio è molto probabile che si tratti effettivamente di un maschio. Probabilmente è riuscita a vedere i genitali maschili che prima non vedeva. Comunque sicuramente con la morfologica scioglierà ogni dubbio. Come lei sicuramente sa, l'importante è appunto che vada tutto bene. Le faccio i miei migliori auguri. Con cordialità.