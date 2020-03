E’ un “vizio” il lettone?

Una domanda di: Roberta

Il mio bimbo ha compiuto 9 mesi pochi giorni fa e da una settimana circa ha cambiato il proprio modo di fare la nanna.

Premetto che non ha mai dormito tutta la notte di fila, ma ora quando si sveglia per riaddormentarsi vuole venire per forza nel lettone e, possibilmente, vuole dormire sopra di me.

Ovviamente è bellissimo stare a contatto così stretto con il mio bimbo ma comprederete che alla lunga per la mamma questo atteggiamento è poco riposante soprattuto se, come me, il giorno dopo si deve andare in ufficio .

Si tratta forse della sindrome dell’abbandono? Cosa devo fare? Lo lascio venire nel lettone tanto non è un vizio ?

Angela Raimo Angela Raimo Cara mamma,

la prego, non parli di vizi! Un bimbo che vuole stare vicino alla sua mamma segue solo un sano istinto. Il suo piccino ha solo nove mesi, c'è tempo per il distacco, lo accolga tranquillamente nel lettone, se l'unico timore è quello di "dargli un vizio". Con cordialità.