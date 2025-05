È una gravidanza biochimica?

Una domanda di: Simona Sto affrontando la mia prima gravidanza, presumibilmente oggi sarei alla settimana 5+2. Purtroppo i valori delle analisi Beta HCG hanno dato luce ad un trend per nulla in crescita: 70.2 5 giorni fa, 76.5 2 giorni fa 93,9 ieri. La ginecologa mi ha riferito che molto probabilmente si tratta di una gravidanza biochimica, di fare un ulteriore monitoraggio dei valori e comunque di fare un'ecografia più avanti. Non mi voglio illudere, ma mi chiedevo se ci sono speranze e soprattutto desideravo chiederle un paio di informazioni: è davvero così frequente un aborto (di qualsivoglia tipo) alla prima gravidanza? Ho 29 anni da pochi mesi, non riscontro problemi di salute in quanto ho sempre fatto gli accertamenti (anche prenatali, questo/a figlio/a è fortemente voluto anche dal mio partner che è mio coetaneo, e sarebbe arrivato dopo quasi 6 mesi di ricerca), ha senso pensare di vedere se ci sono problemi ormonali? O si tratta davvero di una selezione naturale? Purtroppo non riesco ad accettare di rientrare in quel 10% di gravidanze andate male visti i buoni presupposti. Perdoni la lungaggine, ma in questo momento desideravo avere anche un Suo parere. La ringrazio vivamente, un saluto.



Gentilissima signora Simona,

il 9 maggio 2025 Lei dice di essere a 5 settimane+2 giorni ma non riferisce la data dell'ultima mestruazione (che è quella che conta per conteggiare le 40 settimane di gravidanza).

Comunque, penso che sia questa l'età gestazionale rispetto all'ultima mestruazione osservata, dico bene? Non può sapere l'età concezionale, cioè quando, all'interno del mese è avvenuto il concepimento : badi bene parlo di concepimento e non di rapporti, perchè l'altra variabile è data dai 5-7 giorni di sopravvivenza media degli spermatozoi in utero-tube.

A questo proposito, lee ricordo che la gravidanza è una SPA, una Società per Azioni, in cui Lei ha solo il 50 per cento della quota; l'altro 50 % non è suo, né può gestirlo, ma solo indagarlo. L'esame ecografico transvaginale aiuterà il suo ginecologo nell'impostazione futura e a individuare la sede dell'impianto (è, ovviamente a raccogliere altri dati) ma di sicuro per ora sappiamo che lei ha l'ovulazione ed ha ovulato e che è avvenuta una fecondazione. Non ha motivo di rattristarsi ma solo di valorizzare le sue potenzialità.

Sia fiduciosa.

Molto cordialmente



