Ecografia a 4 settimane e 5 giorni: è normale che non si sia visto nulla?

Una domanda di: Elena

Ho avuto l’ultima mestruazione il 3 settembre. Ho scoperto di

essere incinta settimana scorsa e giovedì 30/09 ho fatto le beta ed erano a

109. Oggi sono a 4 + 5 e ho fatto l’ecografia ma non si è visto nulla! Il

dottore teme una gravidanza extra- uterina! Domani mattina rifarò le beta! È

troppo presto per vedere qualcosa? O il sacco si sarebbe dovuto vedere?

Grazie mille.





Arianna Prada Arianna Prada

Gentile signora,

vedere la camera gestazionale in utero ed essere tranquilli in merito alla sua evoluzione dipende da diversi fattori tra i quali fondamentali sono l’epoca gestazionale ed il valore delle beta-hCG.

Generalmente si inizia a vedere una camera gestazionale a 5 settimane di amenorrea (mancanza di mestruazione). Ma spesso i cicli non sono regolari e quindi è difficile basarsi solo su questo dato. Il valore delle beta-hCG in questo caso ci aiuta perché sappiamo che con un valore di 1000 mlU/mL la camera deve essere visualizzabile. Valori inferiori o che hanno un rialzo rapido possono far pensare ad una gravidanza che purtroppo si è interrotta oppure che ha una localizzazione extra-uterina. I controlli ecografici diranno cosa sta accadendo. Con cordialità.

