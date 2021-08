Ecografia a 5 settimane: perché non si rileva nulla?

Una domanda di: Gloria

Oggi ho fatto l’ecografia a 5 settimane +1 ma non c’era la camera gestazionale: mi hanno detto che può essere una gravidanza fuori dall’utero: è possibile?



Cara signora,

quando si esegue una ecografia a 5 settimane può essere normale non vedere la camera gestazionale. Sicuramente avrà avuto i suoi buoni motivi clinici per eseguire una ecografia così precocemente. Spero che non sia solo per motivi di ansia e non solo per sua decisione. Sicuramente chi le ha fatto l’ecografia, non vedendo ancora nulla, si trova nella necessità di ricontrollarla almeno alla sesta settimana e non potendo (dato il periodo precocissimo) esprimere una diagnosi di gravidanza evolutiva, giustamente le avrà prospettato tutti gli scenari possibili di qualsiasi gravidanza a 5 settimane (e tra questi ci sono anche quelli meno piacevoli). Adesso dovrà ripetere il controllo intorno alla sesta-settima settimana, cioè quando ci si può aspettare di visualizzare ecograficamente battito ed embrione e, naturalmente, la camera gestazionale correttamente collocata nell’utero.

A cinque settimane il ginecologo non può formulare una previsione certa su quello che sarà l’andamento della gravidanza: è troppo presto. Con cordialità.

