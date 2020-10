Ecografia a 5 settimane: si deve vedere l’embrione?

Una domanda di: Guinny

Il 12/09/2020 ho effettuato transfer di crioblasto di 5 giorni. Ultima mestruazione: 25/08/2020. Il 23 settembre faccio le prime beta: 686.

Le ripeto il 25 settembre: 1779. Il 30 settembre prima eco: si vede solo camera gestazionale di 5 mm, senza

sacco vitellino ed embrione. Mi chiedo, essendo alla 5+1 se è normale o se devo preoccuparmi? Leggo che dopo la

5a settimana dovrebbe intravedersi almeno il sacco vitellino. Poco tempo fa sempre in seguito a transfer ho avuto una biochimica e sono

davvero in ansia. Grazie.



Gentile signora,

a 5 settimane + 1 giorno, in genere non si vedono né sacco vitellino né embrione. Ha fatto l’ecografia troppo presto, questa serviva solo per assicurarsi che la gravidanza fosse in utero. Dovrà ripetere l’ecografia tra una settimana.

Buona giornata.



