Ecografia che non rileva nulla alla sesta settimana

Una domanda di: Sashi

Avevo scritte anche qualche giorno fa, grazie per le informazioni che mi ha dato, infatti l’ultima mestruazione l’ho avuta dopo 36 giorni e devo aver ovulato tra il 18mo e il 19mo giorno dopo mestruazioni quindi è possibile che a 5 settimane più 6 giorni si veda solo la camera gestazionale? Senza sacco vitellino ed embrione? Grazie, attendo risposte.



Buongiorno signora, alla sua età gestazionale può succedere di non poter ancora visualizzare ecograficamente camera gestazionale, embrione e sacco vitellino.

Comprenderà che nel ciclo normale di 28 giorni l’ovulazione avviene generalmente il 14mo giorno. Tuttavia nelle possibili variabili fisiologiche può succedere di ovulare qualche giorno dopo e, di conseguenza, di concepire più tardi di quanto si ipotizza in linea teorica. In una simile eventualità è giustificata l’assenza di immagini ecografiche che tendenzialmente vengono rilevate nell’epoca in cui lei si trova. Per poter quindi stabilire se tutto sta procedendo in maniera fisiologica basterà attendere qualche giorno pari al possibile posticipo della ovulazione. Sperando di essermi spiegato in modo esauriente, la saluto con cordialità.



