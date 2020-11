Ecografia che non visualizza l’embrione

Una domanda di: Angela

Salve dottore, l’ultima mestruazione il 28 settembre ,ho fatto le beta e il primo risultato è stato 51545, il secondo 67342. Lei cosa dice? Un po’ sono

salite, ma sono giuste? Perché alla prima ecografia il ginecologo ha detto che si vedeva il sacco ma “scarsi echi embrionali”. Lei cosa dice? Aspetto una sua

risposta. Grazie.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora, ora siamo a sette settimane e due giorni dall’ultima mestruazione. Le beta-hCG salgono normalmente.

Non è esplicitata la data della prima ecografia (forse troppo precoce?), ma una ecografia in questi giorni dovrebbe evidenziare sia l’embrione sia il battito. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto