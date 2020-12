Ecografia che non visualizza l’embrione

Una domanda di: Vincenza

Il 30 ottobre ho avuto l’ultima mestruazione. Il mio ciclo varia dai 24 ai 30 giorni. Effettuo la prima ecografia transvaginale il 16 dicembre ed era visibile la GS a 2,2 cm senza embrione. Il 24 Dicembre ho fatto un’altra ecografia transvaginale con GS 2,82 cm senza embrione. Fatte anche le beta con valore 58900. Ho speranza di vedere l’embrione o devo rassegnarmi?





Anna Maria Marconi

Gentile signora, le probabilità non sono molte ma finché la camera gestazionale e le beta crescono, non è detta l’ultima parola. quindi continui a monitorare le beta e, sia che crescano o che diminuiscano, si rivolga al suo ginecologo per un’ulteriore ecografia. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

