Ecografia che visualizza “poco”

Una domanda di: Cristina

Sono Cristina sono a 8+0. 4 settimane fa sono

andata al pronto soccorso perché sugli slip ho trovato sangue, mi hanno

fatto l’ecografia transvaginale ma non si vedeva niente solo il corpo luteo. A 6

settimane mi hanno ricontrollata ma si vedeva solo la camera gestazionale ed

era perfetta. A 7 settimane ho fatto il successivo controllo: si è

vista la camera gestazionale dopo un po’ e neanche in maniera fissa si è

visto il sacco vitellino e un puntino di 1.5 mm. Ripeto non un’immagine

però. Tra qualche giorno mi vuole rivedere. Io ho i sintomi classici di

gravidanza.. non ho perdite né tanto meno dolori. Ci sono buone probabilità

che tutto vada a buon fine? Tra un’eco ed un’altra mi hanno spaventata

parlandomi di uovo chiaro. Ma se un puntino piccolino l’abbiamo visto, è

possibile che si riassorba o non cresca? Mi scusi per la lunghezza. La

ringrazio in anticipo.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quanto lei mi riferisce è tipico delle prime settimane

di gravidanza nelle quali non sempre è possibile visualizzare precocemente

sacco vitellino ed embrione con attività cardiaca in quanto l’unico dato

certo è l’inizio della mestruazione e non è possibile sempre sapere con sicurezza quando è avvenuta l’ovulazione e, di conseguenza, quando si è verificato il concepimento. Basta infatti una differenza di 7/10 giorni sulla data dell’ovulazione che potrebbe essere

avvenuta il 21º, 22º giorno del ciclo per rendere l’ecografia non in grado di

evidenziare un prodotto del concepimento che, dal punto di vista gestazionale,

è più piccolo di quanto noi ci possiamo attendere. Solo i controlli mirati nel

tempo possono definire il buon andamento della gravidanza oppure un suo

fallimento. Sperando di esserle stato utile e augurandole di avere buone

notizie la saluto con cordialità.



