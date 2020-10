Ecografia che visualizza solo la camera gestazionale

Una domanda di: Francesca

Salve dottoressa le ho scritto due giorni fa. Ricapitolando il 15 ho effettuato il primo dosaggio delle beta-hCG, dopo cinque giorni il secondo (erano aumentate arrivando a 591), il 22 ottobre mi sono sottoposta a ecografia: si è vista una camera gestazionale di 5 mm, ma niente all’interno: secondo lei sta procedendo

bene? O devo preocccuparmi?



Salve signora, come forse ho accennato nella mia precedente risposta, per poter visualizzare una camera gestazionale nell’utero le beta-hCG devono raggiungere la soglia delle 1000 unità, motivo per cui mi sembra già un’ottima notizia quella che lei mi ha riportato.

Il fatto che l’embrione non si sia visualizzato all’interno non significa necessariamente che non si stia sviluppando: potrebbe anche essere troppo presto per poterlo visualizzare ecograficamente!

Come dice il proverbio la fretta è cattiva consigliera.

Ho la sensazione che nonostante i numerosi esami del sangue e i controlli ecografici non siamo più capaci di controllare la gravidanza ma anzi: abbiamo più dubbi che certezze!

Credo sia importante non fidarsi esclusivamente degli esami di laboratorio e delle indagini ecografiche: la clinica viene prima!

I sintomi della gravidanza (ossia assenza del ciclo mestruale, intestino lento a digerire eventualmente con tendenza alla stipsi o al meteorismo, bisogno di urinare spesso anche la notte, umore fragile, tensione al seno, fastidio agli odori…) sono il segnale più semplice ma anche efficace per parlarci del miracolo di cui lei ora è protagonista: credo valga la pena allenarsi ad ascoltarli!

Spero di averla aiutata, a disposizione se desidera, cordialmente.

