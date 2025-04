Ecografia: con questi valori c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Arianna

Ho eseguito oggi un'ecografia per valutazione accrescimento, sono a 30+2. Purtroppo però ho perso l'ecografia morfologica fatta il 3 febbraio e la dottoressa mi ha detto che non poteva fornirmi alcun tipo di valutazione sui risultati dell'ecografia, visto che non aveva uno storico da cui partire, ma non sembrava molto "contenta" e mi ha preoccupato.

Risulta dalle conclusioni di oggi: valori biometrici ai livelli medio-inferiori per epoca gestazionale, secondo le curve biometriche di Paladini et al. 2005, si segnala CA al 10-25 centile.

Diametro biparietale 77.5 mm. Circonferenza cefalica 285.6 mm. Ventricolo celebrale posteriore 4.74 mm. Circonferenza addominale 243.1 mm. Lunghezza femore 58.9 mm. Battito cardiaco 133. Peso 1446 grammi. Sono valori preoccupanti a 30+2? Perché mi ha prescritto nuova eco tra 4 settimane ma mi ha messo un po' di preoccupazione, non era molto propensa a rispondere alle mie domande. E mi ha fatto capire che non le quadra la mia curva sinfisi-fondo che invece l'ostetrica dell'ASL che a volte mi segue dice che è perfetta. La curva sinfisi fondo è stata misurata il 7 aprile. Mi devo preoccupare con questi dati? Mi hanno fatto particolarmente agitare il suo comportamento e le sue risposte, come se ci fosse qualcosa che non andava. Oltretutto da ultimo esame del sangue ho avuto anche un calo di piastrine da 131.000 a 123.000, non so se mi devo preoccupare. Grazie infinite in anticipo.