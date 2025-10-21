Ecografia: cosa “dice” questa immagine?

Una domanda di: Stefania Il giorno 11 settembre ho fatto un transfer di due embrioni in terza giornata. Il giorno 23 settembre beta 37,8 e macchioline da impianto. Il 30 settembre beta 382. Il 7 ottobre beta 2814. Il giorno 17 ottobre ho effettuato l’ecografia che ho allegato. Vorrei un parere a riguardo grazie.



Gentile signora,

l'immagine che mi ha mandato non è esaustiva. Sembrerebbe una gravidanza anembrionata, cioè il cosiddetto uovo cieco, ma non si può esserne certi con una sola immagine di scarsa qualità. Immagino che il ginecologo abbia dato un parere, vedendo in dinamica l'utero. L'ecografia è un'indagine in movimento che viene letta a mano a mano che le immagini appaiono sullo schermo, mentre un unico fermo immagine non è mai davvero eloquente. Con cordialità.







