Ecografia: cosa significa “inizio di battito”?

Sono incinta ma non so di quante settimane. Ultimo ciclo 1 maggio. Ho avuto due rapporti, uno il 24 maggio e uno l’1 giugno. Sono stata dal ginecologo e ha detto che c’era un’inizio di battito (che non capisco molto bene cosa significhi). Ho già appuntamento per la prossima ecografia, ma non so di quante settimane io sia e di conseguenza se va bene questo “inizio di battito” o se si doveva sentire bene.





Gentile signora, secondo il calendario ostetrico, che si basa sulla data di inizio dell’ultima mestruazione, lei ha effettuato l’ecografia quando si trovava in 8 settimane + 5 giorni, quindi nella nona settimana di gravidanza. Se la settimana di gravidanza fosse effettivamente questa il battito (del cuore del bambino) dovrebbe essere evidente. Questo varrebbe però se il concepimento fosse avvenuto, come di norma avviene, circa 14 giorni dopo la data di inizio dell’ultima mestruazione. Da quanto lei riferisce si presume invece che il concepimento risalga al 24 maggio o addirittura, anche se è più improbabile, al 1° giugno (non ha avuto altri rapporti prima di queste date quindi una delle due, anche se è più facile la prima, è certa) per cui è evidente che la gravidanza è iniziata più tardi rispetto al calcolo ostetrico. Questo significa che solo in linea teorica lei è in ottava settimana, quando il cuoricino deve vedersi bene, mentre in realtà probabilmente è ancora nella settima. Al prossimo controllo il cuoricino si evidenzierà nitidamente e il ginecologo potrà ridatare la gravidanza con precisione. “Inizio di battito” è un buon segno: significa che non è ancora

chiarissimo però, anche se in modo poco accentuato, il cuoricino si riesce a individuare. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.

