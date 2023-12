Ecografia dopo la PMA: l’embrione si vede bene, ma il battito del cuoricino no

Una domanda di: Giulia

Salve Dottoressa, ho seguito un percorso di PMA, il 2 novembre ho fatto un transfer in terza giornata ed il 13 novembre le beta sono risultate positive con valore di 215. Le ho ripetute ogni tre-quattro giorni e sono cresciute bene, le ultime le ho fatte lunedì 27 dove avevano un valore di 22.332.

Giovedì scorso (23 novembre) ho effettuato una prima eco ma si intravedeva non troppo bene l’embrione in utero e la camera gestazionale. Oggi, a distanza di una settimana esatta, ho ripetuto l’ecografia, l’embrione si vedeva bene e si vedeva anche il sacco vitellino, ma purtroppo ancora nessun battito. È normale?

Domani ripeterò le beta e la prossima settimana farò di nuovo l’ecografia, ma nel mentre mi sto facendo mille domande e ho tanta paura. Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, immagino la sua trepidazione in questi giorni e il nodo alla gola nell’eventualità che le cose non stiano più andando per il meglio.

Le sue beta sono effettivamente aumentate molto bene e in base al transfer del 2 novembre lei oggi dovrebbe risultare incinta di 6 settimane (4 dal concepimento o transfer).

In teoria se in ecografia si vede “molto bene” l’embrione, ci aspettiamo di visualizzare anche il suo battito cardiaco, tuttavia lei non mi ha riportato le misure di questo “fagiolino” e quindi non riesco a sbilanciarmi sull’evolutività o meno di questa gravidanza.

Posso dirle che a 6 settimane ci aspettiamo un embrione lungo tra i 5 e gli 8 millimetri e di solito a quest’epoca si riesce anche a visualizzare il battito del suo cuoricino.

Capisco che dover attendere una settimana per sapere cosa ne è di questa avventura meravigliosa le sembrerà un’eternità ma rivederla prima potrebbe non essere dirimente.

Magari il dosaggio delle beta-hCG mostrerà un incremento e potremo tirare un sospiro di sollievo: glielo auguro di cuore!

Qualora le analisi mostrassero delle beta-hCG poco aumentate o addirittura in decremento, potremmo dare spazio al dubbio che l’ultima ecografia ha sollevato, ossia che la gravidanza non stia procedendo per il meglio.

Comunque solo il successivo controllo ecografico ci potrà dare la conferma definitiva.

Fino ad allora conviene essere fiduciosi che il suo piccolo eroe ce la stia mettendo tutta per crescere al ritmo vertiginoso degli inizi.

Spero di averla rincuorata, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



