Ecografia: è davvero un maschio?

Pubblicato il 19/12/2025 Aggiornato il 19/12/2025

L'ecografia è un indagine in movimento, che viene letta a mano a mano che le immagini appaiono sullo schermo. Un unico fotogramma può indurre in inganno in relazione al sesso del bambino, mentre durante l'esecuzione dell'esame difficilmente si sbaglia.

Una domanda di: Denise
Salve oggi ho fatto la visita sono a 16+5 mi hanno detto che è maschio potete darmi conferma? La ringrazio se potrà aiutarmi.

Gentile signora,
l’immagine sembrerebbe significativa in tal senso, cioè sembra che il suo bimbo sia un maschietto, tuttavia quello che posso vedere è solo un fermo immagine e l’ecografia è un esame dinamico, che l'operatore legge a mano a mano che quello che gli ultrasuoni raccolgono appare sullo schermo. Questo significa che il fotogramma potrebbe essere non perfettamente centrato e quindi potrebbe non essere interpretato nel modo giusto. Speriamo che sia davvero un maschietto, se è questo che desidera. Mi faccia sapere se il sesso verrà confermato. Cari saluti.

