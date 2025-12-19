Ecografia: è davvero un maschio?

Una domanda di: Denise Salve oggi ho fatto la visita sono a 16+5 mi hanno detto che è maschio potete darmi conferma? La ringrazio se potrà aiutarmi.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

l’immagine sembrerebbe significativa in tal senso, cioè sembra che il suo bimbo sia un maschietto, tuttavia quello che posso vedere è solo un fermo immagine e l’ecografia è un esame dinamico, che l'operatore legge a mano a mano che quello che gli ultrasuoni raccolgono appare sullo schermo. Questo significa che il fotogramma potrebbe essere non perfettamente centrato e quindi potrebbe non essere interpretato nel modo giusto. Speriamo che sia davvero un maschietto, se è questo che desidera. Mi faccia sapere se il sesso verrà confermato. Cari saluti.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto