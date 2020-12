Ecografia e sacco vitellino

Una domanda di: Federica

Buonasera, ho avuto l’ultimo ciclo il 10/10 (ciclo di 30 normalmente).

Ho fatto il test il 9 noovembre positivo. Crampetti al basso ventre, dolore al

seno, pipì frequente. Oggi ho fatto l’ecografia interna e si è visto solo

il sacco vitellino. Non ho ancora fatto altri esami, la mia ginecologa dice di aspettare il 15 quando con l’ecografia dovrebbe vedersi l’embrione. Lei cosa ne

pensa? Dovrei fare il dosaggio delle beta? Non le dico l’ansia.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, mi sono accorta di non aver mai risposto alla sua domanda e mi scuso! Immagino nel frattempo siano accadute molte cose e alcuni dubbi siano stati fugati…magari ora ne avrà di nuovi! L’immagine che aveva allegato alla sua domanda a mio avviso mostra una camera gestazionale in utero ma non è chiaro se all’interno della camera sia presente o meno un sacco vitellino (l’ecografia è un esame dinamico e le foto rendono solo parzialmente l’idea di come stiano davvero le cose). Rispetto alla sua ultima mestruazione, quando ha effettuato l’ecografia in data 18 novembre lei era di 5 settimane e 5 giorni, quindi era già un dato positivo visualizzare la camera gestazionale in utero ed eventualmente anche il sacco vitellino al suo interno.

Il dosaggio delle beta-hCG non lo avrei proposto, invece sarei stata dell’avviso di effettuare un’ulteriore ecografia a distanza di almeno una settimana per poter confermare l’evoluzione della gravidanza (si sarebbe dovuto vedere il polo embrionario oltre al sacco vitellino, e magari anche il battito cardiaco dell’embrione).

Spero che le cose stiano procedendo al meglio, mi tenga aggiornata se lo desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto